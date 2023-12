“Bomba Scudetto” | è allarme a Napoli per Capodanno | scattati i primi sequestri

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 10 dicembre 2023) Da Maradona a Kvaratskhelia passando per lo. Nuovobotti in quel diin vista del prossimosi avvicina in quel die, nonostante i risultati degli azzurri continuino a costernare il campionato degli azzurri, lo “” non accenna ad uscire dall’immaginario collettivo partenopeo. Per l’ultima festa dell’anno già pronto uno speciale ordigno illegale, con igiàin città., scattano iA riportare i dati in questione vi è l’odierna edizione de Il Mattino, con l’industria dei botti illegali che continua a macinare ricavi su ricavi. Secondo il quotidiano infatti, una nuovo ...