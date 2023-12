Bob | Laura Nolte apre con una vittoria la Coppa del Mondo nel 2 femminile

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si è aperta oggi ladeldi bob a 2 al: a vincere in Francia, sul ghiaccio di La Plagne, è la campionessa olimpica in carica. 2:02.24 per l’oro di Pechino 2022 che ha dominato la gara trovando il miglior parziale sia nella prima che nella seconda run: per lei dodicesima affermazione della carriera nel massimo circuito internazionale. Alle sue spalle troviamo la connazionale Kim Kalicki, comunque molto vicina, a soli dodici centesimi di ritardo. Completa il podio la statunitense Elana Meyers Taylor, staccata di 22 centesimi. Quarta piazza per l’altra americana Kaysha Love, quinta per Melanie Hasler. In casa Italia presente Giada Andreutti assieme a Tania Vicenzino: il duo tricolore ha chiuso in quindicesima piazza a 2’86”. Foto: Lsse