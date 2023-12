Bloccato il piano di Meloni per avere i pieni poteri Blitz di Lega e Forza Italia sulla riforma del premierato

(Di domenica 10 dicembre 2023) Salta il premio la maggioranza del 55% di seggi inserito direttamente in Costituzione con ladelvoluta da Giorgia. Dopo gli ex presidenti della Consulta, negli ultimi giorni quaranta costituzionalisti sono stati auditi dalla Commissione Affari Costituzionale del Senato, guidata... Segui su affarni.it

Altre News in Rete:

Monza, le pagelle di CM: Mota decisivo, Colombo spuntato

...5 : catapultato in campo per l'indisponibilità last minute di Caldirola, restae prudente ... nonostante qualche errore in avvio, mostrando qualche progresso suldella concretezza e dell'...

Ucraina, i fondi Usa bloccati e il piano di Putin: i perché del disperato appello di Zelenska. Oggi 100 missil ilmattino.it

Emergenza Gaza, Onu bloccato: “Paralizzati dalle divisioni” In Terris

Emergenza Gaza, Onu bloccato: “Paralizzati dalle divisioni”

Dure parole del segretario generale, Antonio Guterres, che stigmatizza la "paralisi" dell'Onu rispetto al rischio catastrofe a Gaza ...