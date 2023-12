Blitz Extinction Rebellion | 28 attivisti denunciati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 10 dicembre 2023) “Dopo l’azione di ieri di, in cui sono state tinte di verde le acque del Canal Grande e di altri fiumi e canali italiani, 28 persone sono state portate in Questura, a Venezia, e rilasciate dopo 6 ore. Sono state tutte denunciate per manifestazione non preavvisata (art. 18 TULPS), interruzione di pubblico servizio, sversamento di sostanze pericolose in concorso. A cinque di loro è stato rilasciato un foglio di via obbligatorio di 4 anni e a 3 persone un Daspo urbano di 48 ore. Sequestrati tutti i materiali, comprese anche alcune macchine fotografiche”. È quanto scrive lo stesso movimento ambientalista a seguito delle azioni dimostrative compiute dai suoicolorando di verde fiumi e navigli di Roma, Venezia, Milano, Torino e Bologna. Ventottodi...