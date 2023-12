Blitz a Venezia di Extinction Rebellion | foglio di via e Daspo per gli attivisti

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo l'azione di ieri di, in cui sono state tinte di verde le acque del Canal Grande e di altri fiumi e canali italiani, 28 persone sono state portate in Questura, a, e rilasciate dopo 6 ore. Sono state tutte denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, sversamento