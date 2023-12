Big Fish | perché 20 anni dopo è ancora una grande lezione di storytelling

Leggi su movieplayer

(Di domenica 10 dicembre 2023) Big, forse il capolavoro narrativo e visivo di Tim Burton, compie 20e abbiamo deciso di celebrarlo con questo speciale che viene dal cuore, proprio come il film tratto dal romanzo di Daniel Wallace. Per chi scrive Tim Burton ha colorato il cinema (e ora anche la serialità) come nessun altro regista, pur se tra alti e bassi artistici. Una cosa però è certa: quel Big- Le storie di una vita incredibile del 2003, che oggi compie 20, è forse il punto più alto, coerente e coeso raggiunto dalla sua carriera,unisce le due anime del regista di Burbank, già perfettamente presentate nel cult Nightmare Before Christmas, sia a livello di scrittura che di regia. Un equilibrio talmente perfetto e impossibile da replicare, che i suoi vari lavori hanno sempre …