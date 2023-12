Biathlon | la Norvegia vince la staffetta maschile di Hochfilzen Italia quarta

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Esulta lanella4×7,5 km di, gara valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di. Sulle nevi austriache, il quartetto composto da Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe e Vetle Sjaastad Chistiransen disputa una prova di grande solidità e trionfa in solitaria davanti a Francia e Germania.una buona, che resta però con l’amaro in bocca per gli errori di Lukas Hofer nell’ultimo poligono. Davvero ottima la condotta di gara della. Dopo un primo giro chiuso al secondo posto (9’’1 rispetto all Francia), la squadra scandinava passa in testa al km 14,1 con T. Boe e poi, anche grazie a delle ottime serie al tiro, incrementa sempre più il vantaggio, fino a ...