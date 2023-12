Biathlon | Italia quarta nella staffetta femminile vinta dalla Norvegia ad Hochfilzen

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) La seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 diè terminata ad, in Austria, con la4×6 kmquale l’, rappresentataformazione composta da Samuela Comola al lancio, Lisa Vittozzi in seconda frazione, Beatrice Trabucchi in terza e Rebecca Passler in chiusura, si è classificata al quarto posto. Vittoria delladavanti alla Svezia ed alla Francia. Al lancio ottima performance di Samuela Comola, la quale utilizza una sola ricarica a terra e poi è perfetta in piedi, restando in scia al terzetto di testa compostosvedese Anna Magnusson,tedesca Selina Grotian enorvegese Juni Arnekleiv: al primo cambio le prime tre sono ...