Biathlon | IBU Junior Cup | Nicolò Betemps vince l’Individuale a Pokljuka | 12ª Astrid Plösch tra le donne

(Di domenica 10 dicembre 2023) Giornata di chiusura per la prima tappa della IBUCup, di scena sulle nevi di(Slovenia). Sono state le due Individuali a chiudere i giochi: alle 10.00 ha preso il via la 12.5 km femminile, mentre alle 13.30 la 15 km maschile. Partendo dalla gara riservata agli uomini, l’Italia può festeggiare il successo di. Il ventenne valdostano è stato protagonista di una prestazione eccezionale, caratterizzata da poligoni “immacolati” (nessun errore nelle serie di tiro) e dal miglior tempo sugli sci stretti. In altre parole, la perfezione con tempo all’arrivo di 43:35.4. Alle sue spalle il più vicino degli avversari è stato l’estone Ramses Tiislar, anch’egli con lo zero al poligono, ma con un distacco di 2:13.4. A completare il podio è stato l’ucraino Vladyslav Chyhar (0+0+1+1) a 2:29.4 ...