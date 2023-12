Biathlon | IBU Cup Idre 2023 | nelle pursuit 10ma Martina Trabucchi e 14° Daniele Cappellari

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si è chiusa oggi ad, in Svezia, la seconda tappa dell’IBU Cup-2024 diin programma si sono registrati il 10° posto dinella 10 km femminile ed il 14° dinella 12.5 km maschile. Nella 10 kmfemminile il successo è andato alla norvegese Jenny Enodd, prima in 33:41.6 (20/20 al tiro), davanti alla connazionale Karoline Erdal, seconda (16/20 al tiro), battuta per 39.6, ed alla svedese Ella Halvarsson, terza (4 errori) a 51.4. La miglior italiana è stata, decima (18/20 al tiro) a 1:59.2, davanti a Michela Carrara, 11ma (7 errori) a 2:08.2, ma è andata a punti anche l’altra azzurra in gara, Linda ...