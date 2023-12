Berrettini in lista d’attesa | è nelle loro mani

Leggi su ilveggente

(Di domenica 10 dicembre 2023), stavolta non c’è modo di saltare la fila: si mette male per il tennista romano, reduce da una stagione nera. È ambizioso, dopo uno stop lungo quanto quello da cui è reduce, pensare di essere pronto e sufficientemente in forma da partecipare a uno Slam. E Matteolo sa non bene ma benissimo, quanto difficile sarà rientrare in campo e lasciarsi alle spalle le delusioni e le conseguenze di tutti gli imprevisti che hanno costellato il suo 2023.(AnsaFoto) – Ilveggente.itTant’è che non avrebbe mai osato avvicinarsi all’arena di Melbourne, dove si giocano gli Australian Open, senza essersi prima sgranchito le gambe. La sua politica, così pare, sarà opposta rispetto a quella che ha portato avanti lo scorso anno, o almeno per una parte di esso. Se prima aveva deciso, in accordo con Vincenzo Santopadre, di ...