Beni immateriali | firmato il protocollo per la candidatura Unesco della bistecca alla fiorentina

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 dicembre 2023) Unche promuove e favorisce il processo dilista del Patrimonio Immateriale, proposto dall’Accademia, è stato siglato dai sindaci dell’Unione comunale del Chianti fiorentino (San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle), Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli. La sottoscrizione del documento, si dice in una nota, è avvenuta in occasione di un momento di condivisione apertocittadinanza davanti al palazzo comunale di San Cascianopresenza dei primi cittadini, del presidente dell’Accademia Giovanni Brajon e del consigliere regionale Massimiliano Pescini. “Si ...