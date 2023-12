Benevento-Avellino | è il giorno del derby | le probabili formazioni

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutidi Augusto Serino e Antonio Tedeschi E’ ildel sempre sentitotra. Due squadre che cercano nuova linfa dallo scontro diretto, entrambe reduci da momenti non propriamente brillanti. Calcio di inizio fissato alle 18:30 al “Ciro Vigorito“, proviamo allora ad anticipare le possibili scelte di Andreoletti e Pazienza. QUI– Unper ritrovare il sorriso e per riprendere slancio, allontanando i “cattivi pensieri” che potrebbero riemergere prepotentemente in caso di passo falso. Matteo Andreoletti si gioca tanto nella sfida con i lupi dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Juve Stabia. Il tecnico bergamasco non cambia sistema di gioco, avanti con il 3-5-2 che ha portato certezze alla Strega, permettendole di ...

Altre News in Rete:

Benevento, Marotta e il clima derby: "Quando c'è uno come lui..."

. È il giorno di. ll sentitissimo derby comincerà tra poche ore, con i calciatori giallorossi che sono concentrati in vista di una partita molto importante , non solo per la classifica ma anche ...

Benevento-Avellino, il messaggio di Mastella in vista del derby Ottopagine

Dove vedere Benevento-Avellino live streaming, tv, DAZN, Sky, cronaca gratis

Dove vedere in TV e streaming gratis il match Benevento-Avellino di Serie C del 10 dicembre 2023 Il derby tanto atteso tra Benevento e Avellino, valido per la Serie C, si terrà oggi, 10 dicembre 2023.

Benevento Città Spettacolo Teatro, il 17 dicembre al ‘Comunale’ l’incontro con la vincitrice del Premio Strega Poesia

L’Organizzazione di Città Spettacolo Teatro informa che domenica 17 dicembre, ore 18:30, presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” si terrà l’incontro con Vivian Lamarque, vincitrice della I edizione d ...