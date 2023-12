Beatrice Luzzi furibonda con Sara Ricci Il motivo

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler GF,in pesante contrasto nella Casa di Cinecittà: ildel loro litigio e cos’ha detto l’attrice! ANTICIPAZIONI GF 2023:FURIOSA CON. ECCO PER QUALE- A ridosso della ventiseiesima puntata del GF 2023,si confronta con Marina Fiordaliso, impegnata nel suo consueto allenamento mattutino sul tapis roulant, e attacca pesantemente ...