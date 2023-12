Bayern Monaco | il ds Freund annuncia colpi di mercato | 'A gennaio non ci annoieremo'

Altre News in Rete:

L'Inter pensa alla Champions, al lavoro per la Real Sociedad: fuori in due, le ultime su Pavard

Proprio l'exinvece potrebbe tornare a disposizione già per la trasferta in casa della Lazio, anche se la volontà dell'Inter è quella di non rischiare nulla.

Eintracht-Bayern Monaco 5-1: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Lo Stoccarda ci prova, il Leverkusen non molla: Xabi Alonso a +4 sul Bayern

Wirtz risponde a Fuhrich: con l'1-1 finale il Bayer allunga sui bavaresi mentre la squadra di Hoeness consolida il terzo posto ...

Clamoroso ko del Bayern contro l'Eintrancht e in Germania Kim fa discutere

I bavaresi sono stati travolti con il finale di 5-1, il difensore ex Napoli nel mirino delle critiche: il giudizio sulle sue prestazioni ...