Basket | Serie A2 2023 2024 | Trapani inarrestabile | Forlì batte la Fortitudo Bologna e la raggiunge in vetta

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nona vittoria consecutiva per ilShark, che annienta l’Urania Milano con il punteggio di 104-83 e consolida ladel Girone Verde dellaA2di. Sempre staccata di quattro lunghezze Cantù, brava a superare Latina per 90-72 e restare in scia, mentre il terzo posto è occupato dalTorino, vittorioso contro Agrigento per 88-77. Nei bassifondi della classifica, invece, da segnalare il successo di Monferrato ai danni di Vigevano in un importante scontro salvezza: ora ci sono quattro squadra appaiate a quota 8 punti davanti al fanalino di coda Latina. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Per quanto riguarda il Girone Rosso, invece, il big match trava alla ...