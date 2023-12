Basket | Serie A1 2023 2024 | vittoria pesante per Brindisi | Varese ko 86-81

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Continua la lenta risalita della Happy Casa, che nel posticipo dell’undicesima giornata dellaA1ha battuto l’OpenjobMetiscon il punteggio di 86-81 davanti al pubblico amico del PalaPentassuglia. Dopo nove sconfitte consecutive in avvio di campionato, gli uomini di coach Dragan centrano la secondanelle ultime tre giornate e completano l’aggancio alla penultima forza della classifica:infatti adesso si trova a 4 punti come Treviso, cona sole due lunghezze. Per i lombardi proseguono le evidenti difficoltà in trasferta, conche fuori casa ha raccolto finora zero punti. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1 ...