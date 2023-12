Basket Serie A1 2023 2024 | Treviso trova la prima vittoria in trasferta | Cremona al tappeto

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023)espugna il Mario Radi dibattendo 70-76 la Vanoli, nella partita valida per l’11^ giornata di campionato LBA, ela suainin campionato. Per gli ospiti decisive le grandi prove di Osvaldas Olisevicus (25 punti e 7 rimbalzi), sugli scudi in particolare nel primo quarto e Ky Bowman che mette a segno 18 punti. Non basta ai padroni di casa la grandissima prova nel secondo tempo di Davide Denegri (20 punti, 4 triple nel secondo tempo). Primo quarto in cui parte megliotrascinata da un superbo Olisevicius che mette a segno tre triple scavando un piccolo break tra le due squadre. Primi 12’ minuti che terminano con la doppia cifra di vantaggio in favore degli ospiti.Nel secondo quarto arriva la reazione della Vanoli che ...