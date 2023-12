Basket | Reggio Emilia vince di misura sul campo di Napoli in Serie A

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Importante vittoria esterna pernell’undicesima giornata dellaA 2023-2024 di. La squadra di Priftis Dimitris disputa un’ottima partita suldie, nonostante qualche difficoltà nel finale, si impone per 89-87. Grazie a questo successo, la compaginena sale a 14 punti in classifica e raggiunge proprio la squadra campana al quarto posto. Decisivi quest’oggi per gli ospiti i 24 punti di Langston Galloway, ma sono molto importanti anche i 15 di Kevin Juwan Hervey e gli 11 di Michele Vitali, in una partita in cui ben sei giocatori difiniscono in doppia cifra. A, invece, non bastano i 19 punti e 11 rimbalzi di Tomislav Zubcic e i 17 punti e 8 rimbalzi di ...