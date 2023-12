(Di domenica 10 dicembre 2023) Il pluripregiudicato, oggi 57enne, racconda la Gazzetta, 'è detenuto ininterrottamente in carcere dal 24 febbraio 2000 e negli anni ha accumulato sei condanne per estorsione, mafia, droga e omicidio, ...

Altre News in Rete:

Bari, calcoli sbagliati: il boss Diomede tornerà libero nel 2031

Il boss Diomede tornerà libero nel 2031 e non nel 2050. Ecco perchèsbagliati e cortocircuito giudiziario: il boss di Carrassi Giuseppe Diomede , conosciuto come 'P inuccio Diò il cantante ', non resterà in carcere fino al 2050 ma 'solo' (forse) fino al 2031 . ...

Bari, calcoli sbagliati: il boss Diomede tornerà libero nel 2031 Affaritaliani.it

Bari, calcoli sbagliati: così il boss Diomede tornerà libero nel 2031 anziché nel 2050 La Gazzetta del Mezzogiorno

Bari, calcoli sbagliati: il boss Diomede tornerà libero nel 2031

Diciannove anni in meno di reclusione per il boss di Carrassi Giuseppe Diomede, conosciuto come "Pinuccio Diò il cantante" ...

Neonata morta nel Barese, martedì l'autopsia

(ANSA) - ANDRIA, 10 DIC - Sarà eseguita martedì, nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, l'autopsia sul corpo della neonata ... Anzianità, quota 104 e Ape Sociale: come fare i ...