Barbie 2 | Ryan Gosling sul sequel non sa nulla | ma si prenota per un ruolo

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 10 dicembre 2023), interpellato dai fan durante un panel a Londra, sulla possibilità di un, dopo il successo milionario del primo film dedicato alla iconica bambola Mattel, ha fatto capire di non essere a conoscenza di notizie recenti al riguardo, ma ha comunque cercato di alleggerire l’atmosfera con una battuta; nel caso si facesse veramente un seguito, lui infatti si è giàto per ildi Ken il Forzuto. Ecco le parole di, riportate da Variety; prima l’attore evita di rispondere nel merito della realizzazione del, dicendosi all’oscuro di tutto: “Non toccherò quest’argomento.. anche perché noi al momento non ne sappiamo”. Poi, ad alleggerire la tensione, ecco arrivare la boutade: “Però, se ...