“Ballando con le stelle” | Giovanni Terzi chiede in sposa Simona Ventura | la reazione è struggente

Leggi su tvzap

(Di domenica 10 dicembre 2023) News Tv.proposta di matrimonio. Ieri sera, durante la puntata di “con le“,ha sorpreso tuttindo in studio e in diretta la mano della sua compagna. È stato un momento davvero emozionante, anche la conduttrice Milly Carlucci è finita in lacrime. (Continua…) Leggi anche:, l’annuncio scatena i fan: nessuno se lo aspettava Leggi anche:, il drammatico annuncio spezza i cuori di tutti i fan: cos’è successo “con le”, la proposta di matrimonio di...