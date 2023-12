Badminton | Qualificazioni Europei a squadre 2024 | l’Italia vince 4-1 contro la Slovenia

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023)batte 4-1 lanel match valido per la seconda giornata delleaglimaschili adi. Gli azzurri, dopo aver battuto ieri la Bulgaria, si sbarazzano dellarestano in testa al girone a pari punti con la Francia. Oggi nei singolari hanno vinto TotiIvancic, CaponioKrapez e BaroniBuzjak. Il doppio Massetti/Salutt ha battuto Bizjak/Poboljsaj per il 4-0. Il punto dellaè arrivato con il doppio Ivancic/Krapez su Baroni/Caponio. Nella giornata di domani la sfida con i transalpini per il passaggio del turno. SportFace.