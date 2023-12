Badminton | l’Italia batte anche la Slovenia e resta in corsa per qualificarsi agli Europei a squadre maschili

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Seconda vittoria in due partite pernelle qualificazioni degli2024. Dopo il successo di ieri contro la Bulgaria, quest’oggi gli azzurri si sono ripetuti contro lacon lo stesso risultato, ovvero 4-1. Grazie a questa affermazione, il Bel Paese è rimasto in vetta alla classifica del gruppo insieme alla Francia (oggi vittoriosa per 4-1 contro la Bulgaria) e domani potrà dunque giocarsi la qualificazione per la rassegna continentale proprio con i transalpini (ricordiamo che soltanto la prima del girone passerà). La giornata odierna è iniziata con il bel successo di Giovanni Toti, che ha battuto nettamente per 21-11, 21-8 Miha Ivancic, e successivamente sono arrivate le affermazioni negli altri due match di singolare di Fabio Caponio ed Enrico Baroni, ...