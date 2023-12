Badanti e colf i grandi esclusi dalle proposte sul salario minimo e non solo | «Senza diritti e trattati come limoni da spremere e poi gettare» – L’intervista

(Di domenica 10 dicembre 2023) Licenziabili da un giorno all’altro, spesso malpagate econtratto, e con nessuno che di fatto controlli i loro datori di lavoro. Sono tutte le persone che svolgono il lavoro di badante e, rimaste bistrattate anche nella recente proposta di legge sul, affossata alla Camera in un clima politico di alta tensione. Il testo presentato dai partiti di opposizione prevede, infatti, di istituire unsalariale legale per tutti pari a 9 euro.– esplicitamente – i lavoratori domestici, la cui fissazione di unviene rinviata a un Decreto Ministeriale. Sono diverse le ragioni che si celano dietro questa scelta, a partire dal potenziale aumento vertiginoso dei costi per le famiglie, che provocherebbe di conseguenza una crescita ...

