Aumento Busta Paga per le Mamme Lavoratrici nel 2024 | Dettagli sul Bonus del Governo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 10 dicembre 2023) Roma - A partire da gennaio, levedranno un incremento nelle loro bustegrazie a un nuovogovernativo pensato per supportare le esigenze delle famiglie con due o più bambini. Questa misura prevede un totale esonero dal versamento dei contributi sociali per lecon contratti a tempo indeterminato e due o più figli, indipendentemente dal livello salariale, escludendo il lavoro domestico. L'incentivo raggiunge un massimo di 3.000 euro lordi ed è valido nel triennio-2026. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha chiarito che gli sgravi contributivi non si tradurranno completamente in undel reddito disponibile. Il beneficio netto crescerà gradualmente fino a circa 1.700 euro, toccando un massimo nei ...