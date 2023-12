Atletica | Nadia Battocletti conquista l’argento agli Europei cross! Prima gioia elite | Groevdal dominatrice

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023)hato la meda d’argentodi Cross, riuscendo a salire sul secondo gradino del podio nella garadopo aver trionfato per quattro volte consecutive a livello giovanile (due tra le under 20 e due tra le under 23). La trentina si era presentata a Bruxelles (Belgio) tra le favorite della vigilia e ha sognato di firmare il colpaccio perentorio lungo i nove chilometri caratterizzati da tanto fango e da un tratto in salita rivelatosi abbastanza impegnativo. La 23enne, che nel corso di questa stagione ha siglato il record italiano sui 5.000 metri e sui 5 km, ha regalato all’Italia il primo alloro di questa rassegna continentale, dimostrando un ottimo piglio tra le seniores e facendo capire di avere tutti i mezzi per poter puntare ...