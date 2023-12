Atletica | Eurocross A Bruxelles Battocletti d' argento

(Di domenica 10 dicembre 2023) Al maschile tredicesima piazza per Yeman Crippa. ROMA - Per la prima volta in 29 edizioni un'atleta azzurra conquista una medaglia nella categoria assoluta agli Europei di cross: ci riesce Nadia ...

Al maschile tredicesima piazza per Yeman Crippa. ROMA - Per la prima volta in 29 edizioni un'atleta azzurra conquista una medaglia nella categoria assoluta agli Europei di cross: ci riesce Nadia ...

Al maschile tredicesima piazza per Yeman Crippa.ROMA (ITALPRESS) - Per la prima volta in 29 edizioni un'atleta azzurra conquista una medaglia ...

Biathlon, Coppa del Mondo: 4° posto dell'Italia nella staffetta maschile di Hochfilzen

Quarto posto dell'Italia nella staffetta maschile di Hochfilzen, in Austria, tappa della coppa del mondo di biathlon. A precedere gli azzurri, nell'ordine, le squadre di Norvegia, Francia e Germania.