Atletica | cambia la staffetta dell’Italia per gli Europei di Cross | sostituzione per mal di gola

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’Italia cercherà di difendere il titolo nellamista aglidi2023. Dopo il trionfo ottenuto lo scorso anno a Venaria Reale, gli azzurri cercheranno di replicarsi oggi pomeriggio (ore 13.10) sui prati di Bruxelles (Belgio), dove sono preannunciati pioggia e fango a rendere complicata la vita agli atleti. Il DT Antonio La Torre ha dovutore un elemento del quartetto tricolore a causa di un problema fisico dell’ultimo minuto. Ossama Meslek è infatti stato frenato dal mal die sarà così sostituito da Mohad Abdikadar. Confermati gli altri frazionisti: Gaia Sabbatini e Pietro Arese, trionfatori dodici mesi fa in terra piemontese, saranno affiancati da Marta Zenoni. L’ordine di gara non va dichiarato in anticipo: basta annunciare il primo staffettista, poi gli altri si ...