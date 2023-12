Atalanta | finalmente una prova di carattere

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Bergamo. Dopo una gara al cardiopalma, l’batte meritatamente il Milan al Gewiss Stadium per 3 a 2. Una partita emozionante, con la Dea sempre avanti, rimontata due volte dai rossoneri ma che alla fine è riuscita a spuntarla. Eroe di giornata Lookman, autore di una prestazione mostruosa, imprendibile dai difensori rossoneri, sempre in affanno sulle folate del nigeriano. La squadra nerazzurra ha reagito con veemenza dopo le ultime prove sottotono, dimostrando grandee attaccando costantemente gli avversari. Poteva essere la partita di De Keteleare di fronte ai suoi ex compagni, ma soprattutto nel primi tempo il belga non ha inciso mancando una rete clamorosa a due passi dalla riga di porta. Molto meglio nella ripresa, assistman per Lookman in occasione del secondo vantaggio dei nostri.

Le ...