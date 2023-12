Assegno di inclusione | il governo Meloni anticipa il click day a dicembre

Leggi su quifinanza

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilday del primo gennaio per quanto riguarda l’dipotrebbe saltare. Ilsta vagliando questa ipotesi. Ciò non vuol dire rinviare il tutto a data da destinarsi, anzi. La possibilità sul tavolo sarebbe infatti quella dire il processo di invio delle istanze, considerando quanto poco conveniente sia, in effetti, la data ufficializzata al momento.di: nuova data Uno degli strumenti attuati daldi Giorgiaper contrastare la povertà delle famiglie italiane è l’di. Una soluzione voluta da Marina Calderone, ministra del Lavoro. Ad oggi la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto vede come ...