Ascolti tv sabato 9 dicembre 2023 | Ballando con le Stelle | Grande Fratello | SWAT 6 | Bumblebee dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 dicembre 2023)tv, ecco i risultati e idei principali programmi in tv. Siamo entrati ormai nel vivo delle feste. L’aria di Natale si respira ovunque e anche in televisione i programmi sono all’insegna delle festività. Film e intrattenimento tutto rigorosamente a tema per non far mancare ai telespettatori i colori e il calore del periodo.con le(ilcorrieredellacitta.com)Le reti televisive sono pronte per l’evento e, come di consueto, offrono una vasta scelta di trasmissioni per rispondere ai gusti di tutto il pubblico a casa. E anche ieri film, fiction, reality, inchieste, approfondimenti, sono stati tanti i programmi proposti dalle reti Rai e da Mediaset. Appuntamenti che hanno intrattenuto i ...