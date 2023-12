Altre News in Rete:

La Cina ha abbandonato la "lotta al CO2", ma la TV non lo dice

Le osservazioni di Xi sonomentre l'inviato per il clima ed ex segretario di Stato John ... e inquinano, eccome se inquinano; 4 - lehanno motori DIESEL grandi come case e non si possono ...

"Arrivate navi da guerra cinesi": la mossa che inquieta gli Usa ilGiornale.it

Grano ucraino, arrivate le prime due navi cargo Euronews Italiano

"Arrivate navi da guerra cinesi": la mossa che inquieta gli Usa

Gli Stati Uniti stanno monitorando la presenza di navi da guerra cinesi presso la Base navale di Ream, in Cambogia ...

Gaza, Netanyahu 50 minuti al telefono con Putin. Onu: «Nella Striscia c'è l'inferno sulla Terra»

di Marco Ventura Bombardamenti aerei, scambi d'artiglieria e battaglie corpo a corpo fra soldati israeliani e guerriglieri di Hamas da nord a sud della Striscia. La guerra continua e si ...