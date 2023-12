Arresto in stazione Termini a Roma | turisti salvati da furto prima della partenza per Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 dicembre 2023) In una giornata di intensa attività per la Polizia Ferroviaria, un episodio di tentatosi è concluso con unsignificativo nelladi. Il 4 dicembre, un cittadino straniero è stato sorpreso dagli agenti mentre tentava di rubare gli effetti personali di una coppia diin attesa di partire per l’aeroporto di. La scena si è svolta sul marciapiede di Via Giovanni Giolitti, luogo di transito per viaggiatori diretti agli aeroporti die Ciampino. Il sospetto, individuato per il suo comportamento anomalo, è stato seguito dagli agenti fino all’entrata del McDonald’s situato al binario 1. Qui, approfittandodistrazione deiimpegnati a consumare un pasto, ...