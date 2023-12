Araujo non chiude al Bayern | ma ha le idee chiare per gennaio

Altre News in Rete:

Dalla Spagna: Barça, Ronald Araujo ha rifiutato il Bayern Monaco. La situazione

Peri soldicontano , quello che lo tenta è il lato sportivo, che è quello che gli interessa davvero più di ogni altra cosa. È molto competitivo e vuole vincere molti titoli. E al Bayern ...

Al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero verso il Bayern Monaco (con cui avrebbe avuto una call a cui ha partecipato anche Thomas Tuchel ), Ronald Araujo - secondo quanto riportato dal Mundo ...

