Anziana truffata da falso avvocato per 10 000 euro

(Di domenica 10 dicembre 2023) Finge che la figlia della signora sia coinvolta in un incidente stradale e che per tirarla fuori dai guai è necessario sborsare una considerevole somma FIRENZE ? Una signora di 82 anni viene raggirata da un sedicenteche organizza una truffa articolata nei minimi dettagli. Secondo le ricostruzioni della polizia, qualcuno avrebbe telefonato al marito della donna convocandolo alla stazione dei carabinieri per ritirare una raccomandata. Rimasta sola in casa, la donna ha aperto a un uomo che si è qualificato comedifensore della figlia. A suo dire, quest’ultima era finita in caserma dopo un incidente automobilistico, che in realtà non è mai avvenuto. Il sedicente legale ha quindi chiesto alla pensionata la somma di ottomilaper poter tirare fuori dai guai la figlia. Per rendere più convincente la storia raccontata, ...