Guerra Israele - Hamas: una tempesta perfetta di disinformazione

...la sua attenzione per includere la guerra Israele - Hamas e persino argomenti come l'. ... consente di stabilire ei fatti. In effetti, questo porta a un altro esempio di ...

"Antisemitismo da contestualizzare". E la rettrice si dimette: bufera negli Usa ilGiornale.it

Condanna tardiva: dirigenti universitarie USA ritrattano su appelli al genocidio degli ebrei dopo risposte ambigue ... Mosaico-cem.it

"Antisemitismo da contestualizzare". E la rettrice si dimette: bufera negli Usa

Elizabeth Magill, alla guida dell'Università della Pennsylvania, era finita al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni sulla necessità di contestualizzare gli atti antisemiti negli atenei dur ...

La minaccia iraniana dietro al nuovo antisemitismo globale

Capire ciò che rappresenta il regime di Teheran, prima di farci affari, prima di allentare le sanzioni. Ricordare qual è il nemico invisibile contro cui Israele è tornato a combattere dal 7 ottobre. E ...