Anna Paola Concia | “Che ferocia da destra e anche sinistra…”

Leggi su notizie

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’attivista e figura di spicco Lgbt parla e spiega le sue motivazioni sul dietrofront di Valditara E’ andata via dall’Italia, lo fa spesso perché in Germania c’è la moglie, ma stavoltalascia il suo paese con un pizzico d’amarezza in più. Era stata scelta dal ministro Valditara per dirigere, insieme ad altre due persone, il progetto “Educare alle relazioni” da portare nelle scuole e per contrastare la violenza sulle donne, ma il suo nome e la sua candidatura ha creato polemiche a non finire e il dietrofront del ministro in appena due giorni le ha lasciato tantissima amarezza. “Mi ha chiamato Valditara, con lui abbiamo un rapporto di stima, era dispiaciuto. Una minoranza silenziosa die di sinistra ha alzato un muro“.Paolol’attivista Lgbt (Ansa ...