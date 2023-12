(Di domenica 10 dicembre 2023) Se siete alla ricerca di undaildi Natale e volete dirottarvi sull’animazione giapponese, ci pensiamo noi a darvi dei consigli con questa nuova puntata diIl periodo delle festività è ormai andato in live da una decina di giorni, le vetrine diventano natalizie, così come le strade, i quartieri e le città tutte. Si respira ovunque aria di Natale, una delle feste più amate ed odiate allo stesso tempo e anche uno degli ormai rari motivi di ritrovo per tante famiglie. Spesso ci si ritrova anche davanti alla voglia di “mettere su” qualcosa datutti quanti insieme, ma non si sa mai che cosa. Una poltrona per due? Mamma ho perso l’aereo? E perché non spostarsi, invece, verso l’animazione giapponese? Benvenuti ad una nuova puntata a tema di ...

Altre News in Rete:

Danimarca in bicicletta: tre itinerari per scoprire il Paese più bike - friendly

È un tour perfetto per scoprire tutte ledella Capitale danese in una volta sola. L'...da un'isola all'altra lungo una strada punteggiata di negozi di prodotti tipici e di bed &...

Anime Breakfast TOP: cinque film da vedere il giorno di Natale! tuttoteK

Anime Breakfast Chara | Joseph Joestar e il peso di un fardello Zazoom Blog

Anime Breakfast TOP: cinque film da vedere il giorno di Natale!

Se siete alla ricerca di un film da vedere a Natale, ci pensiamo noi a darvi dei consigli con questa nuova puntata di Anime Breakfast.

Best Anime Catgirls

Anime loves catgirls too. Whether it’s a shōnen series, a sci-fi comedy, a magical girl show, or more, chances are there will be one woman with a kitty theme going on. But which ones stand out the ...