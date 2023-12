Andreas Muller e Veronica Peparini | continua la paura per la gravidanza

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’apparizione televisiva dia “Verissimo” ha toccato il cuore di molti. La coppia, nota per il loro amore e la loro arte, ha condiviso un aggiornamento sulla lorogemellare, una situazione che ha recentemente portato preoccupazione e speranza., rinomata coreografa, ha rivelato dettagli sulla loro esperienza, parlando della complessità e dei rischi associati alle gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche. In queste gravidanze, c’è il rischio di sviluppare una condizione nota come trasfusione feto-fetale, dove uno dei gemelli diventa un donatore per l’altro. Fortunatamente, il problema è stato scoperto in tempo, permettendo un intervento tempestivo., le bimbe non sono ...