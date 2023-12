Andate a lavorare

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Guardate la foto, l'acqua di Venezia è diventata verde. Non è un fenomeno naturale, è un'altra bravata degli eco-fanatici. Si sono messi in testa di salvare il mondo e sui giornali e le televisioni passano come i nobili cavalieri del clima. Le loro proteste vanno dall'imbrattamento dei monumenti ai blitz nei musei, passando per l'interruzione del traffico. E chissenefrega dei pendolari, suvvia, gli eco-consapevoli si battono per cause ben più grandi rispetto all'umile dovere di portare a casa tutti i giorni la pagnotta. La vulgata è che “so' ragazzi” (sicuri? Io ho visto anche attempati imbrattatori), la conseguenza è che nei club progressisti e nella Chiesa la strategia è quella di lisciar loro il pelo. Serve a qualcosa? C'è l'illusione di ottenerne il consenso, ma così facendo si accetta di entrare in una terra di mezzo dove l'eco-talebano diventa no limits. La paura la sbandierano ...