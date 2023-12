Ancora raid in abitazioni | due colpi nella Valle del Tammaro

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutofurti in abitazione, stavolta a Casaldunigiornata di ieri. Ignoti approfittando dell’assenza dei proprietari si sono introdotti in un’abitazione in via Guglielmucci dopo aver forzato una porta finestra al primo piano di una palazzina. Dall’abitazione sottraevano un orologio dal valore di circa 300 euro. Sempre a Casalduni, ma in via Macello, ignoti dopo aver forzato una finestra hanno rubato dalla camera da letto di un appartamento un anello d’oro per un valore in corso di quantificazione. Sul posto per effettuare i rilievi i carabinieri della stazione di Ponte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.