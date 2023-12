Anche in Italia l’economia di guerra sottrae preziose risorse di vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) All’interno del sistema di violenza simbolica nel quale – per dirla con Pierre Bourdieu – “i dominati applicano categorie costruite dal punto di vista dei dominanti ai rapporti di dominio, facendoli apparire come naturali” (1998) e perfino desiderabili, l’anziano e acciaccato papa Francesco svolge tra i capi di Stato, rispetto al dominio simbolico del bellicismo – l’ideologia diche vorrebbe ammantare ladi naturalità – il ruolo del bambino della fiaba di Andersen I vestiti nuovi dell’imperatore che candidamente, guardandolo, esclama: “il re è nudo!”. Smascherando ciò che i rapporti di dominio vogliono far passare come normale per i dominati. E’ accadutonell’udienza generale di mercoledì 29 novembre, nella quale, ricordando le guerre in Ucraina e in Palestina, il papa ha ribadito, per l’ennesima volta, che “la ...