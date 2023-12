Amici 23 si prepara alla pausa natalizia | ecco quando si fermano e quando riprendono le puntate

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 dicembre 2023) Con l’avvicinarsi del Natale, anche le emittenti televisive sino a modificare la loro programmazione per adeguarsi alle festività e23 non fa eccezione. Scopriamo fino aandrà in onda il talent show di Maria De Filippi prima dellae cosa faranno gli allievi della scuola durante le feste.23: la sospensione23 si fermerà per lamolto presto, infatti, giovedì 14 dicembre 2023 ci sarà la registrazione dell’ultima puntata del pomeridiano, in onda su Canale 5 domenica 17 dicembre, per poi interrompersi durante le festività natalizie. I fan dovranno attendere fino ai primi giorni del nuovo anno per vedere nuove ...