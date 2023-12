Amici 23 | Lil Jolie sbotta durante la puntata | Maria De Filippi alza la voce Una maglia sospesa

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 10 dicembre 2023)23, cosa è accadutolaodierna del talent di Canale Cinque: Lilsi arrabbia dopo essere arrivata ultima Grandi emozioni come ogni domenica su Canale Cinque con il talent diDe23. Oggi pomeriggio il programma ha ripreso posto sulle reti Mediaset, con tantissimi spettatori come al solito collegati con la trasmissione. A calamitare l’attenzione come al solito è stata la sfida di canto, che ha messo i vari allievi davanti alla classifica al termine del giro di esibizioni. E l’ultimo posto è stato assegnata a una delusissima Lil. Dopo l’esito della classifica, Rudy Zerbi ha commentato così la posizione della cantante: “Credo che una sfida ti farebbe bene, devi tirare fuori ciò che dentro ti brucia. ...