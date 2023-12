Amen BC Servizi Arezzo senza freni | batte Sestri al Palasport

Leggi su lortica

(Di domenica 10 dicembre 2023)BCScuola Basket-Pallacanestro81-57 Parziali: 20-11; 35-19; 65-38BC: Pelucchini 2, Zocca 18, Toia 11, Nica, Iannicelli 16, Rossi 13, Jankovic 3, Semprini 8, Vagnuzzi 6, Giommetti 2, Terrosi 2, Provenzal ne. All. Evangelisti Ass.Liberto.: Lo 5, Pasqualetto 4, Cavallaro 10, Daunys 22, De Paoli. Anaekwe 8, Pintus 2, Zini 6, Barnini, Cartasegna. All. Guida. Grande prestazione dell’BCche conquista per la prima volta in questa stagione due vittorie consecutive regolando la praticacon il punteggio di 81 a 57. Partenza determinata degli amaranto che provano subito ad accelerare il ritmo gara, i punti di Toia, Rossi e Zocca abbinati alla difesa sui lunghi ...