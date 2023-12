Amadeus sui La Sad a Sanremo | no ai pregiudizi Ma finora hanno cantato sesso | droga e violenza video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dura replica del Codacons adche ieri, in unpubblicato sui social, ha parlato di ”” riguardanti i cantanti in gara a, in particolare del gruppo milanese dei La Sad, invitando ad ascoltare prima i brani «e poi ad esprimere un parere o un’opinione». L’intervento del direttore artistico del festival è in riferimento alle critiche piovute sulla presenza tra i cantanti in gara dei La Sad, il trio rap milanese dai testi controversi nei confronti della quale il Codacons ha chiesto esplicitamente l’esclusione dalla gara. Chi sono i La Sad. Cantano strofe tipo: “Sei una tro…Ti scop… solo per strapparti il cuore” Il trio dei La Sad è composto da Theo (vero nome Matteo Botticini, bresciano, 36 anni), Plant (Francesco Clemente, barese, 23 anni) e Fiks (Enrico Fonte, veneziano, 33 anni). Nei ...