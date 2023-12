“Altro che vittoria fortunata” | il giornalista fa discutere | contro il Napoli

(Di domenica 10 dicembre 2023) A due giorni dal fischio finale di Juventus-, si parla ancora del match. L’analisi ha però lasciato perplessi i tifosi partenopei. Dal fischio finale di Juventus-sono ormai passate circa 48 ore, eppure la sfida dell’Allianz Stadium continua ad essere al centro di cronaca. Analisi su analisi si sono quindi susseguite sull’argomento, come l’ultima rilasciata ai microfoni di Sportitalia da Paolo De Paola. Le parole delhanno però sorpreso i tifosi. Juventus-, l’analisi dell’inIntervenuto in quel di Sportitalia, De Paola si è sin da subito ‘scagliato’chi ha definito ladella Juventus sulcome frutto del puro difensivismo, esaltando invece a prestazione dei bianconeri. “Quella vista ...

Altre News in Rete:

Donne d'Impresa: ad Arezzo Ilenia Lucani e Rossana Sergi, due donne che hanno scommesso sul fotovoltaico

C'è qualchenuovo sogno nel cassetto, ancora da realizzare Per adesso " dice Rossana " il sogno più grande èquesta azienda continui a lavorare con trasparenza e dinamismo ei nostri ...

Cirino Pomicino: “Il premierato di Meloni è uno scherzo. Altro che Terza Repubblica, mi tengo stretta la prim… la Repubblica

Altro che Cop 28: la Co2 arriverà a 50 miliardi di tonnellate Il Fatto Quotidiano

EMPOLI, Andreazzoli: "Baldanzi torna in gruppo martedì"

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 10 DIC - Un altro scontro diretto in casa per l'Empoli che domani, lunedì, alle 18.30 giocherà contro il Lecce. Il tecnico Aurelio Andreazzoli presenta la sfida che vede la ...

Indennità spettacolo, domande entro il 15.12 con requisiti 2022

Al via la nuova indennità di discontinuità per i lavoratori a termine e autonomi dello spettacolo. Per il 2022 domande entro il 15.12. A gennaio nuove richieste per il 2023 ...