Alla Cop del petroliere si fa il doppio gioco sul Clima

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dubai è una città del deserto, ma un deserto trasformato in grattacieli, superstrade, tubi di aria condizionata a p. È un luogo alienante, che non aiuta gli sforzi di immaginazione per un mondo abitabile e che può esistere solo perché si regge sul capitalismo fossile, nel suo stadio più avanzato e predatore. Il petrolio non ha portato la democrazia nei Paesi del Golfo, che però sono diventati economicamente potenti e decisivi nella politica internazionale. A Doha si sono tenuti gli incontri per trattare il prolungamento del cessate il fuoco a Gaza, il salvataggio degli ostaggi e della sua popolazione, fino a quando la carneficina non è ricominciata. Poco più a est, a Dubai appunto, 177 leader e 198 delegazioni stanno negoziando per salvare l’umanità. Poco più a ovest, c’è Riad, che si è aggiudicata prima i Mondiali di calcio del 2034 e poi, battendo Roma qualche ...