Alguacil | «Inter? Pessimista su due infortunati Pronti a competere»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dopo la vittoria in trasferta sul Villarreal, Imanol– tecnico della Real Soicedad – ha fatto il punto in conferenza stampa sugli infortuni in vista della gara contro l’. Specialmente Brais Mendez e Igor Zubeldia. PESSIMISMO – Imanolnon ha grosse speranze di recuperare due dei suoi giocatori chiave, ovvero Brais Mendez e Igor Zubeldia, in vista di-Real Sociedad di martedì: «In questo momento sono. Sono due giocatori che vogliono sempre stare in campo, quindi quando chiedono di uscire mi preoccupa. Se chiedono il cambio è perché hanno qualcosa di serio. Tierney e Traoré sono affaticati a livello muscolare, ma questo è ciò che volevamo, ovvero poter giocare gare importanti ogni tre giorni. Se loro non ci saranno, giocheranno altri. ...